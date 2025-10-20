x
20 октября 2025
Израиль

Мощный взрыв на Голанах: уничтожены старые сирийские боеприпасы

Голаны
Минобороны
Вооружения
время публикации: 20 октября 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 16:32
Мощный взрыв на Голанах: уничтожены старые сирийские боеприпасы
Ayal Margolin/Flash90

Управление по разминированию при министерстве обороны завершило контролируемое уничтожение сотен единиц старых сирийских боеприпасов, обнаруженных на территории укрепленного комплекса "Эйн-Альмин" на Голанских высотах.

Сирийский укрепленный пост, заброшенный со времен Шестидневной войны, был окончательно очищен от боеприпасов и в дни праздника Суккот впервые был открыт для широкой публики.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, во время разминирования участка были обнаружены более 600 различных боеприпасов, включая гранаты, минометные снаряды различных калибров, гранаты РПГ и стрелковое оружие.

Все эти находки были вывезены и уничтожены методом контролируемого взрыва, проведенного на полигоне Нафах на Голанских высотах.

Сам укрепленный пост, один из крупнейших объектов, находившихся в распоряжении сирийской армии на Голанах, занимает площадь около 45 дунамов, он включает в себя боевые траншеи, подземные бункеры и около 15 наземных строений.

Со времен Шестидневной войны этот объект был закрыт для публики из-за опасности, связанной с неразорвавшимися боеприпасами. Завершение процесса нейтрализации позволит туристам безопасно посещать этот исторический объект.

Израиль
