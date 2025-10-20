Представители "Красного Креста" направляются на место встречи с ХАМАСом
время публикации: 20 октября 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 20:05
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что согласно имеющейся информации, представители Международного комитета Красного Креста выехали к месту встречи с боевым крылом ХАМАСа на юге сектора Газы, где им должны передать гроб с останками одного из погибших заложников.
Ранее ХАМАС пообещал передать останки одного заложника в понедельник в 20:00.
Пресс-служба ЦАХАЛа призывает граждан соблюдать максимальную тактичность и дождаться официального опознания, результаты которого будут в первую очередь переданы семьям заложников.
Ссылки по теме