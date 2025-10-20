x
20 октября 2025
Отложено обсуждение закона о призыве на комиссии по иностранным делам и обороне

Призыв ультраортодоксов
Кнессет
Биньямин Нетаниягу
Правительство
время публикации: 20 октября 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 18:57
Yonatan Sindel/Flash90

Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне отложила на следующую неделю обсуждение закона о призыве.

Из канцелярии главы комиссии Боаза Бисмута передали, что он принял решение отложить обсуждение в связи с тем, что юридическому советнику комиссии требуется время для подготовки проекта закона.

Новостная служба N12 передает, что перенос заседания вызвал негодование религиозных партий.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызвал Бисмута для беседы в свой офис в Кнессете.

