Отложено обсуждение закона о призыве на комиссии по иностранным делам и обороне

Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне отложила на следующую неделю обсуждение закона о призыве.

Из канцелярии главы комиссии Боаза Бисмута передали, что он принял решение отложить обсуждение в связи с тем, что юридическому советнику комиссии требуется время для подготовки проекта закона.

Новостная служба N12 передает, что перенос заседания вызвал негодование религиозных партий.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызвал Бисмута для беседы в свой офис в Кнессете.