Отложено обсуждение закона о призыве на комиссии по иностранным делам и обороне
время публикации: 20 октября 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 18:57
Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне отложила на следующую неделю обсуждение закона о призыве.
Из канцелярии главы комиссии Боаза Бисмута передали, что он принял решение отложить обсуждение в связи с тем, что юридическому советнику комиссии требуется время для подготовки проекта закона.
Новостная служба N12 передает, что перенос заседания вызвал негодование религиозных партий.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызвал Бисмута для беседы в свой офис в Кнессете.
Ссылки по теме