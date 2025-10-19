ХАМАС сообщил посредникам об обнаружении останков еще одного заложника

Террористическая организация ХАМАС сообщила посредникам на переговорах об обнаружении останков еще одного заложника и "при наличии подходящих условий" о готовности сегодня вечером передать их "Красному Кресту".

ХАМАС также опубликовал предупреждение: "Любая эскалация конфликта затруднит поиск, работы по извлечению останков из-под обломков, что приведет к задержке передачи тел погибших Израилю".

Информация пока не передана официально Израилю и "Красному Кресту".