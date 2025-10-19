x
19 октября 2025
Израиль

ХАМАС сообщил посредникам об обнаружении останков еще одного заложника

Газа
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 19 октября 2025 г., 16:09 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 16:15
ХАМАС сообщил посредникам об обнаружении останков еще одного заложника
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Террористическая организация ХАМАС сообщила посредникам на переговорах об обнаружении останков еще одного заложника и "при наличии подходящих условий" о готовности сегодня вечером передать их "Красному Кресту".

ХАМАС также опубликовал предупреждение: "Любая эскалация конфликта затруднит поиск, работы по извлечению останков из-под обломков, что приведет к задержке передачи тел погибших Израилю".

Информация пока не передана официально Израилю и "Красному Кресту".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
