ACLED: в городе Газа с начала августа разрушено более 170 зданий

Reuters со ссылкой на организацию ACLED, которая собирает данные о конфликтах по всему миру, сообщило, что в городе Газа с начала августа было разрушено более 170 домов.

В организации отметили, что авиаудары наносились в основном в восточной части города. Кроме того, в ACLED заявили: "Темпы и масштабы разрушений увеличились. Для сравнения, за первые 15 месяцев войны было разрушено менее 160 зданий".

Местные жители также сообщают, что снесение зданий происходило, в частности, в районах Зайтун, Туфах, Шуджаийя и Шейх Радуан.