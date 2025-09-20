ЦАХАЛ атаковал около 100 террористических целей за сутки по всему сектору Газы
За последние сутки ВВС ЦАХАЛа при поддержке сухопутных войск атаковали около 100 террористических целей по всему сектору Газы.
Среди атакованных целей: подземная террористическая инфраструктура, оружейные склады, террористические ячейки и т.д.
Силы ЦАХАЛа под руководством Южного командования и при содействии военной разведки (АМАН) и службы общей безопасности (ШАБАК) продолжают борьбу с террористическими организациями по всему сектору Газы.
Бойцы 98-й дивизии действуют в городе Газа, уничтожая террористическую инфраструктуру, туннели, заминированные здания и огневые позиции террористов. В ходе этих действий ими было обнаружено оружие, а также ликвидированы несколько террористов боевого крыла ХАМАСа, представлявших собой угрозу силам ЦАХАЛа в этом районе.
Одновременно в городе Газа и Джабалии силы 162-й дивизии выявили нескольких террористов, которые были уничтожены посредством беспилотников.
На севере сектора силы 99-й дивизии атаковаи несколько объектов террористической инфраструктуры и ликвидировала группу террористов.
На юге сектора силы дивизии "Газа" (143) действуют в районах Хан-Юнис и Рафах. Последние сутки они последовательно уничтожали наземную и подземную террористическую инфраструктуру и ликвидировали террористов.