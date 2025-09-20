В море около Нетании погиб мужчина

Утром 20 сентября служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что из моря в районе Нетании вытащили мужчину 52 лет без признаков жизни. Парамедики были вынуждены констатировать его смерть.

Обстоятельства гибели этого человека уточняются.

Отметим, что вчера и сегодня на восточном побережье Средиземного моря значительное волнение (высота волн до 1,7 м). Купание в таких условиях считается опасным.