x
05 декабря 2025
|
последняя новость: 13:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2025
|
05 декабря 2025
|
последняя новость: 13:02
05 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Сбой в Cloudflare: тысячи сайтов недоступны, пользователи получают ошибку 500

Интернет
время публикации: 05 декабря 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 12:15
Сбой в Cloudflare: тысячи сайтов недоступны, пользователи получают ошибку 500
AP Photo/Eric Risberg

И вновь масштабный сбой сервиса Cloudflare, который привел к недоступности множества сайтов по всему миру.

При попытке открыть страницу пользователи видят сообщение "500 Internal Server Error": эта ошибка означает, что что-то пошло не так на стороне сервера, а не на устройстве пользователя или в его интернет-соединении.

Компания сообщила, что были затронуты клиенты, использующие панель управления Cloudflare Dashboard и соответствующие API. Речь идет о сервисе, который многие сайты используют для повышения скорости загрузки и безопасности.

Компания Cloudflare сообщила, что уже внесла исправления, и сайты скоро должны начать возвращаться к работе.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 18 ноября 2025

Глобальный сбой Cloudflare: компания выясняет причины неполадок
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 июня 2025

Произошел масштабный сбой в работе облачных сервисов Google
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 июня 2022

Технические проблемы на ряде сайтов в Израиле, названа возможная причина
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 04 октября 2021

Специалисты сомневаются, что причиной сбоя в работе Facebook стала хакерская атака