Сбой в Cloudflare: тысячи сайтов недоступны, пользователи получают ошибку 500

И вновь масштабный сбой сервиса Cloudflare, который привел к недоступности множества сайтов по всему миру.

При попытке открыть страницу пользователи видят сообщение "500 Internal Server Error": эта ошибка означает, что что-то пошло не так на стороне сервера, а не на устройстве пользователя или в его интернет-соединении.

Компания сообщила, что были затронуты клиенты, использующие панель управления Cloudflare Dashboard и соответствующие API. Речь идет о сервисе, который многие сайты используют для повышения скорости загрузки и безопасности.

Компания Cloudflare сообщила, что уже внесла исправления, и сайты скоро должны начать возвращаться к работе.