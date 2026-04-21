"Правительство смерти". Во время церемонии начались беспорядки
время публикации: 21 апреля 2026 г., 11:58 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 11:58
Во время церемонии на военном кладбище "Кирьят Шауль" в Тель-Авиве начались беспорядки.
В ходе выступления министра алии и интеграции Офира Софера ("Ционут Датит") несколько родственников павших поднял плакаты "правительство смерти".
Этот акт протеста вызвал ответные выкрики со стороны других участников церемонии, не разделяющих взгляды протестовавших. Охранники вмешались и прекратили беспорядки.
Отметим, что в прошлом году на том же кладбище во время церемонии был поднят плакат "довольно войны".