"Правительство смерти". Во время церемонии начались беспорядки

Во время церемонии на военном кладбище "Кирьят Шауль" в Тель-Авиве начались беспорядки.

В ходе выступления министра алии и интеграции Офира Софера ("Ционут Датит") несколько родственников павших поднял плакаты "правительство смерти".

Этот акт протеста вызвал ответные выкрики со стороны других участников церемонии, не разделяющих взгляды протестовавших. Охранники вмешались и прекратили беспорядки.

Отметим, что в прошлом году на том же кладбище во время церемонии был поднят плакат "довольно войны".