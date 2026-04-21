Командующий ВВС: "Мы вылетели 7 октября и не приземлимся, пока не выполним все задачи"

На церемонии Дня памяти на Ар а-Таясим командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Томер Бар отметил, что Израиль отмечает этот день после более чем двух с половиной лет тяжелой и беспрецедентно оправданной войны. "Мы вылетели 7 октября и не приземлимся, пока не выполним стоящие перед нами тяжелые задачи", – подчеркнул он от имени военно-воздушных сил.

Он обратился к семьям погибших, сказав, что военнослужащие ВВС чувствуют их поддержку, стойкость и их доверие на протяжении всего своего пути. Томер Бар говорил также о множестве маленьких и больших побед, каждого человека и всего народа, которые помогают армии действовать.

"Память о наших товарищах, которые покоятся здесь, на Ар а-Таясим, сопровождала меня на протяжении всей моей службы в ВВС, – продолжил он. – Я ступал по этому месту с благоговением. Имена на каменных плитах, каждое из которых заключает в себе целую жизнь, вновь и вновь наполняли меня глубокой верой в правоту нашего пути, в правоту Государства Израиль".