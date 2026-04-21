x
21 апреля 2026
|
последняя новость: 15:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ напоминает: жителям десятков деревень южного Ливана запрещено возвращаться домой

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 21 апреля 2026 г., 13:34 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 13:38
Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей десятков населенных пунктов на юге Ливана.

В сообщении подчеркивается, что в период действия соглашения о прекращении огня военнослужащие ЦАХАЛа продолжают занимать свои позиции на юге Ливана в связи с продолжающейся террористической активностью "Хизбаллы".

"Мы вновь предупреждаем, что ради вашей безопасности и безопасности членов ваших семей, до дальнейшего уведомления, вы обязаны не перемещаться к югу от линии указанных населенных пунктов и их окрестностей, – сказано в сообщении ЦАХАЛа. – Также запрещено приближаться к району реки Литани, а также к долинам Салхани и Салуки".

В сообщении также указан район возможных боевых действий и перечислены десятки деревень на юге Ливана, в которые запрещено возвращаться до специального уведомления.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 апреля 2026

928-й день войны: перемирие в Ливане, действия в Газе, операции в Иудее и Самарии