ЦАХАЛ напоминает: жителям десятков деревень южного Ливана запрещено возвращаться домой

Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей десятков населенных пунктов на юге Ливана.

В сообщении подчеркивается, что в период действия соглашения о прекращении огня военнослужащие ЦАХАЛа продолжают занимать свои позиции на юге Ливана в связи с продолжающейся террористической активностью "Хизбаллы".

"Мы вновь предупреждаем, что ради вашей безопасности и безопасности членов ваших семей, до дальнейшего уведомления, вы обязаны не перемещаться к югу от линии указанных населенных пунктов и их окрестностей, – сказано в сообщении ЦАХАЛа. – Также запрещено приближаться к району реки Литани, а также к долинам Салхани и Салуки".

В сообщении также указан район возможных боевых действий и перечислены десятки деревень на юге Ливана, в которые запрещено возвращаться до специального уведомления.