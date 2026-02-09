Юрсоветник против Бен-Гвира: "Вы не командир офицеров полиции"

Представители офиса юридического советника правительства направили резкое письмо министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру.

Письмо касается предполагаемого назначения подполковника полиции Рути Ауслих на должность главы следственного отдела в центральном отделе полиции. Авторы письма – заместители юридического советника правительства Гиль Лимон и Шарон Афек – отмечают, что существуют основания опасаться наличия политических мотивов в возражениях Итамара Бен-Гвира против этого назначения. "Вы не должны быть сверх-генеральным директором полиции, и вы не являетесь прямым командиром высших офицеров полиции", – говорится в письме.

"Ваши действия порождают серьезные подозрения в злоупотреблениях при реализации полномочий назначения офицеров полиции и использования их в качестве элемента недопустимого политического влияния на самые деликатные вопросы работы полиции по расследованию преступлений, касающихся коррупции в эшелонах власти и высказываний на демонстрациях, а также в социальных сетях", – отмечают авторы письма.

Министр национальной безопасности опубликовал следующий ответ на это письмо: "Я услышал тебя, Гали (имеется в виду юридический советник правительства Гали Баарав-Миара – прим.ред.). Твой совет отклонен. Мы двигаемся дальше".