"Законные процедуры проверки": посол России в Израиле прокомментировал инцидент в аэропорту Москвы

В заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook. , дипломат категорически отверг появившиеся в израильских русскоязычных СМИ сообщения о "задержаниях", "допросах" и ненадлежащем обращении с пассажирами. По словам Викторова, речь шла о законных проверочных процедурах в условиях проведения военной операции на Украине и повышенных террористических угроз, а все прибывшие в итоге беспрепятственно въехали в Россию.

Вместе с тем формулировки самого посла указывают на то, что он не располагал полной информацией о произошедшем. Описывая ситуацию, Викторов использовал оговорку "как я понимаю", что свидетельствует скорее о его предположениях, нежели о знании деталей инцидента. "В данном конкретном случае, как я понимаю, речь шла о законных процедурах проверки прибывающих в Россию граждан", – говорится в тексте комментария.

Посол также провел параллель с практикой израильских служб безопасности в аэропорту "Бен-Гурион", заявив, что методы российских пограничников "не идут ни в какое сравнение" с тем, что порой происходит на израильской стороне, и выразил готовность к диалогу по вопросу взаимных поездок, указав на "неприемлемый" уровень отказов россиянам во въезде в Израиль — около 2,5%.

20 апреля издание "Медиазона" написало, что днем ранее в аэропорту Домодедово были задержаны около 40 израильтян, у части из которых есть и российское гражданство.

По словам пассажиров израильского рейса, их около пяти часов держали без воды, еды и возможности сходить в туалет. При этом представители российских властей вели себя по-хамски и требовали разблокировать телефоны, но после получения отказа ограничились требованием отключить технику.

Некоторых из допрашиваемых обвинили в войне с Ираном, заявляя, что эта страна – российский союзник, а их враги – это и враги России. Силовики сообщили, что прилету израильтян в Москву не рады и что они зря прилетели.

Примерно через пять часов после задержания израильтян начали отпускать после подписания бумаг с предупреждениями – предположительно, речь идет о документе, в котором информируют о "недопустимости нарушения закона".

МИД Израиля подтвердил, что инцидент в аэропорту имел место. В комментариях МИДа говорилось: "Сразу после того, как стало известно о произошедшем, по указанию министра иностранных дел Гидеона Саара министерство предприняло шаги как по линии МИД в Москве, так и через посольство России в Израиле. В результате этого вмешательства инцидент был урегулирован, и израильтянам разрешили въезд в страну. Российской стороне было разъяснено, что подобное обращение является абсолютно неприемлемым. Израиль расценивает этот инцидент с большой серьезностью".