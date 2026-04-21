Нетаниягу: "Мы освободили всех заложников"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на государственной церемонии памяти жертв террора.

"Ваша утрата – это наша утрата, ваша глубокая скорбь – это скорбь всех нас. Муки души и тела раненых – это муки всех нас, и мы обязаны как страна и как государство оказать им любую и всяческую помощь, какую только возможно", - сказал премьер-министр.

Говоря об итогах войны "Железные мечи", Нетаниягу заявил, что "мы освободили всех заложников". Один из участников церемонии выкрикнул: "Некоторые погибли в тоннелях".