Обращение Нетаниягу в День памяти: "Мы отдалили от себя экзистенциальную угрозу"

Офис главы правительства Израиля опубликовал текст заявления премьер-министра, приуроченного ко Дню памяти павших в войнах Израиля и жертв террора (Йом зикарон).

Заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу:

"Граждане Израиля,

мои братья и сестры в скорби и героизме.

День памяти не означает, что каждый другой день года – день забвения.

Ведь нет дня без слез, нет дня без чувства скорби, нет дня без тоски, обжигающей сердце.

Мы помним каждого павшего и каждого погибшего, чья жизнь оборвалась, но в День памяти мы встречаемся с ними в более широком видении, в национальном измерении. Общая память касается самих основ нашего существования как государства, которое непрерывно борется за свою безопасность.

В День памяти мы вспоминаем героизм, самопожертвование, любовь к Родине, готовность встать на выполнение любой задачи, безусловную преданность, глубокую связь между нами, которая сильнее любых преходящих разногласий.

Это вехи нашего пути, это строительные камни мощи Израиля – мощи, которая поразила весь мир в "Войне возрождения".

Наши солдаты и наши командиры восстали, как львы, рычали, как львы.

Кампания еще не завершена, но уже сейчас мы отдалили от себя экзистенциальную угрозу. Мы вернули всех наших заложников, нанесли тяжелые удары нашим врагам, превратили Израиль в государство, более сильное, чем когда-либо прежде.

Дорогие семьи,

память состоит из рассказов, песен, видеозаписей, слов поддержки, сказанными самими павшими, и, конечно, из книг памяти, число которых растет.

Новая книга посвящена герою Израиля, офицеру ЯМАМ Арнону Замору, да будет благословенна его память, павшему в ходе операции "Арнон" по освобождению четверых наших заложников. В книге, среди прочего, описывается его впечатление от фильма "Троя" о Троянской войне в Древней Греции. Вступительные строки фильма глубоко запечатлелись в сердце Арнона.

И вот слова из фильма, которые так глубоко запали в сердце героя Арнона:

"Будут ли наши деяния звучать эхом за пределами жизни одного поколения? Услышат ли чужие наши имена спустя много лет после нашей смерти и задумаются ли, кем мы были? Как пылка была наша любовь и как мужественно мы сражались?"

Ответы на эти вопросы ясны и в отношении павших в войнах Израиля.

Мы будем помнить – и не забудем. Мы будем помнить и продолжим действовать во имя их и ради них, чтобы обеспечить вечность Израиля.

Да будет память о павших в войнах Израиля и о жертвах враждебных действий – да будет их память благословенна вовеки".