Трагическая статистика ко Дню памяти в Израиле

20-21 апреля (4 ияра по еврейскому календарю), накануне Дня независимости (Йом ацмаут), в Израиле отмечают День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора (Йом зикарон).

Министерство обороны Израиля и Институт национального страхования ("Битуах Леуми") опубликовали данные о погибших за последний год. Согласно этим данным, с прошлого Дня памяти до настоящего времени погибли 174 военнослужащих и сотрудников силовых структур, 79 гражданских лиц, 54 инвалида ЦАХАЛа умерли в течение года и были признаны павшими в войнах Израиля. Общее число павших сотрудников системы безопасности Израиля с 1860 года достигло 25648.

По данным минобороны, в настоящее время в Израиле живут 59583 члена семей погибших – родители, вдовы и вдовцы, дети, братья и сестры, невесты и опекуны. С 7 октября 2023 года к этому числу прибавились 7165 человек.

"Битуах Леуми" сообщает, что с 1851 года, который в Израиле принят за точку отсчета истории еврейского ишува в стране, в результате враждебных действий погибли 5313 гражданских лиц, из них 3762 – после Войны за независимость (с 1948 года).

Из 79 гражданских, погибших за последний год, 35 были убиты в ходе операции "Народ как лев" в июне 2025 года, 27 – в ходе операции "Рычание льва" с 28 февраля по 8 апреля 2026 года.

С начала войны "Железные мечи" (7 октября 2023 года) погибли 1017 гражданских лиц.

Кроме того, с 1851 года в Израиле были убиты 223 иностранных гражданина – рабочие и туристы; 12 из них погибли со времени прошлого Дня памяти.

По данным Института национального страхования, в настоящее время он занимается 14815 членами семей погибших, из которых 367 были добавлены в систему с прошлого Дня памяти. За последний год 55 родителей потеряли детей в терактах и иных враждебных действиях, 30 человек потеряли супругов, 142 – родителей, 140 – братьев или сестер. Только с января по март 2026 года "Битуах Леуми" выплатил семьям погибших около 110 миллионов шекелей в виде пособий и на реабилитацию: из них 4,4 миллиона – пострадавшим в операции "Народ как лев", еще 250 тысяч шекелей – пострадавшим в операции "Рычание льва". С января 2023 года по март 2026 года общий объем выплат семьям погибших превысил 1,5 миллиарда шекелей, а пострадавшим от враждебных действий – 7,32 миллиарда шекелей.

В Израиле сегодня живут 99156 граждан, признанных пострадавшими в результате враждебных действий. Из них 51171 женщина и 47985 мужчин; 49113 имеют физическую или психическую инвалидность. В эту категорию входят 23310 несовершеннолетних, причем 98% из них были включены в систему помощи в течение последних трех лет. 71562 пострадавших проживают на юге страны, что составляет 72% от их общего числа. Только в январе-марте 2026 года этой категории было выплачено более 500 миллионов шекелей в виде пособий и на реабилитацию, из них 32,8 миллиона – пострадавшим в операции "Народ как лев" и 300 тысяч шекелей – пострадавшим в операции "Рычание льва".