Канцелярия Бен-Гвира утверждает, что сбитый палестинский подросток выехал на красный свет

В канцелярии министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира прокомментировали аварию на перекрестке Бейт-Анот к северо-востоку от Хеврона, где палестинский подросток на электровелосипеде был сбит автомобилем подразделения охраны канцелярии главы правительства, направлявшимся за "человеком, находящимся под защитой".

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, в канцелярии Итамара Бен-Гвира подчеркнули, что автомобиль не принадлежал министру национальной безопасности, и на месте происшествия Бен-Гвира не было.

По утверждению представителей канцелярии министра, "несовершеннолетний выехал на перекресток на красный свет, и охранник делал все возможное, чтобы избежать аварию". Они подчеркивают, что водитель машины кортежа также пострадал при аварии и сейчас находится в больнице.

Напомним, в результате аварии погиб 16-летний Мухаммад Маджди аль-Джабари, ехавший на электровелосипеде.