CNN: Нетаниягу добивается срочной встречи с Трампом из-за разногласий по Ирану и Ливану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу добивается срочной встречи с президентом США Дональдом Трампом после его возвращения с саммита G7 в Европе, сообщает CNN со ссылкой на израильский источник.

По данным корреспондентки CNN Таль Шалев, встреча нужна Нетаниягу на фоне растущих разногласий с Вашингтоном относительно переговоров с Ираном и прекращения огня с "Хизбаллой" в Ливане.

В воскресенье Трамп резко раскритиковал Израиль после удара по Бейруту, нанесенного в ответ на обстрел севера Израиля со стороны "Хизбаллы". Он заявил, что атака на ливанскую столицу "не должна была произойти".

Как пишет CNN, Израиль особенно обеспокоен возможным ограничением свободы действий против "Хизбаллы" в Ливане, а также тем, что США ослабят экономическое давление на Иран и будущее соглашение не затронет ядерную программу Тегерана.