x
14 июня 2026
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июня 2026
|
14 июня 2026
|
последняя новость: 23:59
14 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

CNN: Нетаниягу добивается срочной встречи с Трампом из-за разногласий по Ирану и Ливану

Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 14 июня 2026 г., 23:25 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 23:25
CNN: Нетаниягу добивается срочной встречи с Трампом из-за разногласий по Ирану и Ливану
AP Photo/Alex Brandon

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу добивается срочной встречи с президентом США Дональдом Трампом после его возвращения с саммита G7 в Европе, сообщает CNN со ссылкой на израильский источник.

По данным корреспондентки CNN Таль Шалев, встреча нужна Нетаниягу на фоне растущих разногласий с Вашингтоном относительно переговоров с Ираном и прекращения огня с "Хизбаллой" в Ливане.

В воскресенье Трамп резко раскритиковал Израиль после удара по Бейруту, нанесенного в ответ на обстрел севера Израиля со стороны "Хизбаллы". Он заявил, что атака на ливанскую столицу "не должна была произойти".

Как пишет CNN, Израиль особенно обеспокоен возможным ограничением свободы действий против "Хизбаллы" в Ливане, а также тем, что США ослабят экономическое давление на Иран и будущее соглашение не затронет ядерную программу Тегерана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июня 2026

СМИ: Трамп готовит "подарок" Ирану, чтобы предотвратить удар по Израилю
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июня 2026

Трамп рассказал, что после израильского удара по Бейруту вновь обматерил Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июня 2026

Трамп призвал Израиль прекратить удары по Ливану