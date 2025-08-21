x
Израиль

Компания "Эгед" прислала Биньямину Нетаниягу штраф за безбилетный проезд в автобусе

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 21 августа 2025 г., 22:25 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 22:29
Компания "Эгед" прислала Биньямину Нетаниягу штраф за безбилетный проезд в автобусе
Abir Sultan/FLASH90

Офис премьер-министра в Иерусалиме получил предупреждение: если Биньямин Нетаниягу не оплатит штраф за безбилетный проезд в автобусе, дело будет передано судебным исполнителям. В компании "Эгед" утверждают, что в декабре 2023 года глава правительства "зайцем" прокатился на автобусе.

14-й телеканал передал, что Нетаниягу через адвоката обратился в компанию "Эгед", чтобы прояснить детали, и тогда выяснилось, что речь идет не об единичном случае: безбилетники и другие нарушители часто вместо своего номера удостоверения личности, называют номер "теудат зеута" главы правительства.

Биньямин Нетаниягу обсудил проблему с генинспектором полиции Дани Леви, а также подал в полицию официальную жалобу.

Телеканал сообщил, что после подачи жалобы в полицию компания "Эгед" отменила штраф, выписанный премьер-министру.

