Компания "Эгед" прислала Биньямину Нетаниягу штраф за безбилетный проезд в автобусе

Офис премьер-министра в Иерусалиме получил предупреждение: если Биньямин Нетаниягу не оплатит штраф за безбилетный проезд в автобусе, дело будет передано судебным исполнителям. В компании "Эгед" утверждают, что в декабре 2023 года глава правительства "зайцем" прокатился на автобусе.

14-й телеканал передал, что Нетаниягу через адвоката обратился в компанию "Эгед", чтобы прояснить детали, и тогда выяснилось, что речь идет не об единичном случае: безбилетники и другие нарушители часто вместо своего номера удостоверения личности, называют номер "теудат зеута" главы правительства.

Биньямин Нетаниягу обсудил проблему с генинспектором полиции Дани Леви, а также подал в полицию официальную жалобу.

Телеканал сообщил, что после подачи жалобы в полицию компания "Эгед" отменила штраф, выписанный премьер-министру.