Продуктовое изобилие на границе Газы: есть ли голод в секторе. Репортаж

"Голод в Газе" – спорная тема, обсуждаемая в последнее время многими организациями и СМИ. Не находясь внутри сектора, не имея возможности общаться с местными жителями, сложно судить о происходящем.

Репортаж Марианны Беленькой с КПП "Керем Шалом", граница Газы.

О голоде в Газе и недостатках в обеспечении жителей сектора продуктами и товарами первой необходимости заявляют в ООН. Израиль обвинения отвергает и обращает внимание на значительные погрешности в статистике ООН по объемам гуманитарной помощи, поставляемой в сектор Газы.

Армия обороны Израиля организовала для журналистов поездку на распределительный пункт гуманитарной помощи, расположенный внутри Газы рядом с КПП "Керем Шалом", чтобы показать, что поступление еды жителям сектора осуществляется без перерыва.

По дороге на "Керем Шалом" с израильской стороны сразу поражает масштабная реконструкция дорог и строительство укреплений (по всей видимости, будущей полосы безопасности).

Журналистов провезли в Газу по дороге, которую используют военные, контролирующие работу склада гуманитарной помощи. По пути была видна колонна бензовозов, прибывших из Египта, а также машины, принадлежащие разным подразделениям ООН, в том числе Детскому фонду (UNICEF) и Программе развития (UNDP).

На въезде ворота открывал житель Газы, почти не говоривший ни на иврите, ни на английском. "Сахафа?" (Пресса?) – спрашивает он по-арабски. "Сахафа", – отвечаю я. Ворота открываются.

"Керем Шалом": склад под открытым небом на юге Газы. Фоторепортаж

Склад гуманитарной помощи, куда доставили группу сотрудников СМИ, находится под открытым небом, за отдельным забором. Перевозка грузов со складов осуществляется на вилочных погрузчиках, которыми управляют нанятые для этой работы жители Газы, одетые в оранжевые жилеты. По словам представителей армии, здесь работают и представители ООН (впрочем, некоторые из них – тоже жители Газы). Кто-то из работников временно живет рядом со складом. Неподалеку есть небольшие домики, похожие на "караваны", видно, как сушится белье.

Всех жителей Газы, задействованных для работы на складе, проверяют службы безопасности Израиля на предмет возможной связи с ХАМАСом и другими террористическими организациями. Нанимают их через местного подрядчика, с которым сотрудничают и международные организации. Как происходит этот процесс, военные не знают. Ответственность Израиля – проверка.

Один из наших сопровождающих поясняет, что и водителей грузовиков, прибывающих из Египта, проверяет общая служба безопасности Израиля (ШАБАК). Впрочем, они не проезжают через израильскую территорию. Здесь все устроено не так, как на переезде "Алленби" на границе с Иорданией, где в сентябре 2024 года один из водителей совершил теракт. Но проверки необходимы. И нас заверили, что они проводятся.

У журналистов не было возможности поговорить ни с кем из работников склада. Более того, когда журналистов пустили на склад, все они покинули территорию и продолжили работать в другом месте. Позже некоторые работники вернулись на территорию склада, где еще находились журналисты. Но общаться с ними не разрешили.

На складе, где мы были, находятся сотни упаковок с едой и средствами гигиены (например, порошок, заменяющий зубную пасту), очистители воды, инвалидные кресла и канцтовары. Из еды – растительное масло, рис, макароны, томатный соус, консервированная туна. Были и коробки с продуктовыми наборами на семью. Стандарт: бутылка масла, макароны разных видов, рис, финики, мука, туна, фасоль, томатный соус, халва.

Рядом со складом под открытым небом, куда нас привезли, находились места для хранения под крышей, чтобы обеспечить тень для грузов, которым солнце "противопоказано". Впрочем, от жары тень не спасает.

Помощь приходит из разных стран. На коробках маркировки Евросоюза, Египта, ОАЭ и других стран. Есть среди них и Россия – мы видели коробки с подсолнечным маслом, произведенным в Ставропольском крае.

По словам представителя Армии обороны Израиля подполковника Надава Шошани, грузовики, которые проходят через КПП "Керем Шалом", сначала проверяются на израильской территории – военными и сотрудниками Офиса координатора правительства на палестинских территориях (COGAT) – а уже затем проезжают в сектор Газы, где разгружаются на складе. Там груз ждет, когда его заберут гуманитарные организации и распределят в Газе.

Как уточнили представители армии – за то, чтобы помощь не попала в руки ХАМАСа и не была разграблена по дороге, отвечают те, кто отвозят помощь в Газу – т.е. гуманитарные организации – ООН и другие структуры. Они же отвечают за распределение помощи.

C 1 марта по 18 мая ни один грузовик, по данным COGAT, в сектор не входил. Затем заработала система распределения помощи через фонд Gaza Humanitarian Foundation (GHF), который был создан в США. На протяжении нескольких месяцев он фактически единолично отвечал за распределение помощи в Газе и подвергался критике со стороны палестинских властей и международного сообщества за свою неэффективность. В секторе работали всего четыре пункта помощи GHF, доступ к которым был не у всех жителей Газы, не говоря уже о проблемах с безопасностью, с которой сталкивались люди по дороге к месту раздачи еды. Однако фонд продолжает работать, так как Израиль и США считают, что таким образом могут отрезать ХАМАС от распределения гуманитарной помощи в Газе. Планируется расширить число пунктов GHF до 20.

Недавно в Газу вернулись и другие гуманитарные организации, включая структуры ООН, которых в свою очередь Израиль обвинял в сотрудничестве с ХАМАСом.

По словам подполковника Шошани, за последние три месяца на складе в районе "Керем Шалом" скапливаются горы еды. Он утверждает, что Израиль не ограничивает количество поставляемых продуктов, и вся проблема в том, чтобы дождаться тех, кто их заберет и доставит в Газу.

Еще один высокопоставленный сотрудник в сфере безопасности, не имеющий право называть свое имя и должность, пояснил Newsru.co.il, что с 19 марта поставки помощи осуществляются через четыре КПП – "Керем Шалом" на юге, "Зиким" на севере, а также КПП под номерами 96 и 147. И если пробки на въезде и возникают, то только из-за несогласованности действий. По его словам, нет никаких ограничений на ввоз продуктов, средств гигиены, лекарств и медицинского оборудования. При этом склад может работать круглосуточно – главное согласовать с армией и COGAT время, а также списки лекарств и пройти проверку безопасности. Он отметил, что есть запросы больниц в Газе, с которыми работают.

Кроме того, наш собеседник подчеркнул, что Израиль пропускает в Газу десятки пустых грузовиков, которые могут дальше провозить помощь в сектор. Сейчас, как он считает, ситуация становится более упорядоченной, у представителей международных организаций появились рации, и они могут координировать – куда движутся грузовики и что с ними происходит по дороге.

Что касается воды, то, по словам нашего собеседника, в Газе работает водопровод из Израиля и строится водопровод из Египта, который пойдет в сторону лагеря Аль-Мауаси. Есть также объект опреснения UNICEF.

Однако споры о том, достаточно ли помощи в Газе, продолжаются.

Согласно данным COGAT, с 19 мая по 20 августа в Газу было доставлено более 182 тысяч тонн гуманитарного груза через четыре КПП, а также 415 тонн еды было сброшено с воздуха. Если исходить из оценки ООН (и правительства ХАМАСа), согласно которой в секторе Газы сейчас находятся около 2 миллионов жителей, то за эти три месяца каждый житель Газы должен был получать около 1 кг гуманитарной помощи в день. Но надо учитывать, что часть из этих грузов – оборудование, а не еда. Кроме того, часть помощи до сих пор не распределена и распределяется неравномерно. Часть идет в пекарни и магазины, где еду продают за деньги, которые есть не у всех.

Министерство здравоохранения Газы, структура ХАМАСа, заявляет, что, по состоянию на 19 августа 2025 года, число умерших от голода в секторе достигло не менее 266 человек, включая 122 ребенка. Проверить эти данные не представляется возможным. Но в ряде случаев, которые можно было проверить, выявлялись подтасовки (за страдающих от голода выдавались больные люди, истощение которых не было связано с дефицитом питания).

Как отмечается на сайте ООН в статье от 29 июля, согласно платформе Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), в секторе Газы достигнуты два из трех пороговых значений голода: резкое падение потребления продовольствия и острое недоедание. Голод не был объявлен, поскольку третий критерий – смертность от недоедания – не может быть доказан. По данным ООН, в группе риска находятся в основном дети. Более 20 тысяч человек проходят лечение от острого недоедания, заявляет ООН. Представители международных гуманитарных организаций жалуются, что помощи, поступающей в Газу – недостаточно.

Еще одна гуманитарная организация OXFAM утверждает, что после того, как их работники оказываются в Газе, передвижение и доставка помощи либо полностью запрещены, либо ограничены небезопасными и уязвимыми маршрутами. "Прошло более четырех месяцев с тех пор, как в Газу было разрешено ввозить хоть что-то, кроме ничтожного количества топлива. Это означает практически полное отсутствие топлива для приготовления пищи; для управления машинами скорой помощи, автоцистернами с водой или генераторами, необходимыми для электроснабжения больниц, а также для питания скважин и опреснительных установок", – говорится на сайте OXFAM. Однако израильская сторона это опровергает, в том числе и в ходе поездки журналистов на "Керем Шалом".

Согласно докладу Центра стратегических исследований Бегина-Садата при университете Бар-Илан, существует ошибочная оценка количества продовольствия, ввезенного в сектор Газы до войны, которая в настоящее время используется для оценки количества грузовиков с продовольствием, необходимых для выживания Газы. "Агентства ООН и правозащитные организации утверждают, что для предотвращения голода необходимо ежедневно 500 грузовиков, утверждая, что до начала войны именно такое количество грузовиков прибывало ежедневно: 150-180 (или, по некоторым данным, до 300) с продовольствием. Однако это утверждение заведомо ложно", – говорится в докладе. Исследователи отмечают, что анализ данных OCHA (агентства ООН, ответственного за доставку гуманитарной помощи и других товаров в Газу) до войны показывает, что в течение 2022 года в среднем в Газу ежедневно въезжало всего 292 грузовика, половина из которых была загружена строительными материалами, и только 73 из них – грузовиками с продовольствием.

В соцсетях время от времени публикуются фотографии, работающих в Газе ресторанов и кафе, а также организованных праздничных мероприятий. Очевидно, происходит резкое расслоение общества. Одни могут позволить себе ужин в ресторане на берегу моря, другие вынуждены искать, чем накормить детей. Но судить по каким-либо публикациям в соцсетях о происходящем в Газе невозможно. Нужна независимая экспертиза. А ее нет.