Израиль: ООН "ошиблась" в 2,5 раза при учете гуманитарной помощи, поставляемой в Газу

Офис координатора правительства на палестинских территориях (COGAT) обратил внимание на серьезные недочеты в статистике ООН по объемам гуманитарной помощи, поставляемой в сектор Газы.

По данным ООН, с 19 мая по 19 августа в сектор Газы были пропущены 3553 грузовика. COGAT указывает, что за указанный период в сектор Газы были пропущены 9200 грузовиков. Таким образом, ООН "недосчиталось" почти 6000 грузовиков, которые составляют более половины реальной помощи, поступившей жителям сектора.

В Израиле заявляют, что ООН, представляя эти данные, вводит в заблуждение мировое сообщество, представляя частичную, а порой неверную картину гуманитарной ситуации в секторе Газы.

В Израиле не обвиняют ООН в сознательном искажении общей картины, но отмечают, что международная организация не обладает полной информацией, поскольку учитывает только грузовики собственных агентств и сотрудничающих с ООН гуманитарных организаций. Таким образом, в ее статистику не включена помощь, предоставляемая другими странами и международными организациями, распределяемая через распределительные центры GHF и сбрасываемая с воздуха.

По данным Израиля, с начала войны в сектор Газы были пропущены 100839 грузовиков и 12198 контейнеров с гуманитарной помощью. Наземным путем были доставлены 1939541 тонна помощи, с воздуха – 7800 тонн, морским путем – 9710.

С мая в Газу доставлены наземными путями 182177 тонн гуманитарной помощи, с воздуха 415 тонн.

Продолжается операция по доставке гуманитарной помощи в сектор Газы воздушным путем, в которой вместе с ЦАХАЛом принимают участие 11 государств. 18 августа в различных районах сектора были сброшены 185 контейнеров с продуктами.

Большая часть гуманитарной помощи поставляется в Израиль через КПП "Керем Шалом", где грузовики, следующие из Египта, проходят проверку. ООН заявляет, что поставляемой помощи недостаточно, а проверка проводится Израилем слишком медленно из-за чего продукты портятся.