"Керем Шалом": склад под открытым небом на юге Газы. Фоторепортаж

Фото: Евгений Финкель, Newsru.co.il

Контрольно-пропускной пункт "Керем Шалом" расположен на стыке трех границ – Израиля, Газы и Египта. Ежесуточно через него из Египта, после проверки в Израиле, проезжают в Газу сотни грузовиков с продуктами, товарами первой необходимости, палатками, медикаментами, топливом.

ООН заявляет, что этого недостаточно для нормального жизнеобеспечения примерно 2 миллионов жителей сектора. Также утверждается, что проверка проводится слишком медленно, из-за чего многие продукты портятся. Кроме того, звучит критика по поводу того, что часть грузов теряется на этапе транспортировки.

Власти Израиля и ЦАХАЛ отвергают обвинения со стороны ООН, подчеркивая, что прилагается максимум усилий для обеспечения жителей Газы всем необходимым.

20 августа 2025 года Армия обороны Израиля предоставила группе журналистов возможность побывать на КПП "Керем Шалом" и своими глазами увидеть, как решаются проблемы. Сотрудников СМИ пропустили на территорию Газы, разрешив снимать на очень ограниченном участке – на территории склада под открытым небом, где временно хранятся грузы, прошедшие проверку. Здесь своей очереди на отправку в Газу дожидаются продукты питания, не относящиеся к категории скоропортящихся, инвалидные коляски, оборудование для опреснения воды и др. – из Израиля, арабских государств, стран Европы, России, в том числе с метками ООН.

Мероприятие для прессы было проведено в день, когда было объявлено о призыве десятков тысяч резервистов для участия в наступательной операции "Колесницы Гидеона – 2". Утром 20 августа в районе Хан-Юниса более 15 террористов атаковали израильских военных, большинство нападавших были уничтожены, несколько израильских военнослужащих получили ранения.

Подробный репортаж будет опубликован в четверг, 21 августа.