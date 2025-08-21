x
Израиль

ЦАХАЛ провел беседы с руководством больниц северной части сектора для подготовки к эвакуации на юг

Больницы
Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 августа 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 14:53
Abed Rahim Khatib/Flash90

Представители Армии обороны Израиля провели предупредительные переговоры с руководством медицинских учреждений и представителями международных организаций в северной части сектора Газы в рамках подготовки к перемещению населения из города Газа для его защиты.

Офицеры Управления координации деятельности правительства на территориях в среду, 20 августа, провели серию предупредительных бесед с руководством медицинских учреждений и международными организациями в северной части сектора Газы с целью подготовки к перемещению населения в южную часть сектора.

Они подчеркнули, что больничная инфраструктура будет переведена в безопасное место для эффективного приема больных и раненых, параллельно с этим будет организована доставка увеличенного количества медицинского оборудования и лекарств в соответствии с запросами международных организаций.

Руководство больниц получило сообщение о том, что при вводе израильских войск в город Газа будет осуществлена полная эвакуация в южную часть сектора. Для этого администрация больниц должна подготовить план по переправке медицинского оборудования на юг, чтобы обеспечить прием больных и раненых с севера сектора.

ЦАХАЛ обеспечит эвакуированные больницы специализированными помещениями: это могут быть полевые госпитали или другие больницы.

Израиль
