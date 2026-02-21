ДТП на 79-м шоссе, погиб мотоциклист в возрасте примерно 20 лет
время публикации: 21 февраля 2026 г., 16:52 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 17:28
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступило сообщение о ДТП на шоссе 79 неподалеку от развязки Ципори, где в результате столкновения машины с мотоциклом пострадали два человека.
Мотоциклист в возрасте примерно 20 лет к моменту приезда медиков был без сознания, у него не было пульса, и он не дышал. Фельдшеры и парамедики МАДА начали реанимацию, и не прекращая реанимационных мероприятий, эвакуировали пострадавшего в больницу в критическом состоянии. В приемном покое констатировали его смерть.
Пострадала также женщина, которая получила легкие травмы. Она тоже была отправлена в больницу.
Ссылки по теме