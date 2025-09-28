Глава управления тюрем и помощник Бен-Гвира допрошены следователями МАХАШ

Глава управления тюрем Коби Яакоби и помощник Итамара Бен-Гвира Ханиэль Дорфман допрошены следователями МАХАШ в рамках расследования против Авишая Муалема, бывшего главы центрального следственного отдела окружного управления полиции Иудеи и Самарии.

В МАХАШ расследуются подозрения, согласно которым Авишай Муалем сознательно небрежно проводил расследования по делам ШАБАКа для того, чтобы получить одобрение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и продвинуться по службе.

По информации N12, Ханиэль Дорфман отказался сотрудничать со следствием и предпочитает хранить молчание.