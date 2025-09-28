x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 20:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 20:00
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Глава управления тюрем и помощник Бен-Гвира допрошены следователями МАХАШ

Расследование
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 28 сентября 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 19:34
Глава управления тюрем и помощник Бен-Гвира допрошены следователями МАХАШ
Chaim Goldberg/Flash90

Глава управления тюрем Коби Яакоби и помощник Итамара Бен-Гвира Ханиэль Дорфман допрошены следователями МАХАШ в рамках расследования против Авишая Муалема, бывшего главы центрального следственного отдела окружного управления полиции Иудеи и Самарии.

В МАХАШ расследуются подозрения, согласно которым Авишай Муалем сознательно небрежно проводил расследования по делам ШАБАКа для того, чтобы получить одобрение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и продвинуться по службе.

По информации N12, Ханиэль Дорфман отказался сотрудничать со следствием и предпочитает хранить молчание.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 декабря 2024

МАХАШ отозвал апелляцию и полковник Авишай Муалем переведен под домашний арест
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 декабря 2024

МАХАШ: глава Управления тюрем был задержан, а не арестован, и с достоинством препровожден на допрос
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

Разрешено к публикации: допрошенный офицер - глава Управления тюрем Коби Яакоби