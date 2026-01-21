x
Израиль

МИД Израиля опубликовал предупреждение для туристов, планирующих поездку в Чили

МИД
Пожары
время публикации: 21 января 2026 г., 18:22 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 18:22
МИД Израиля опубликовал предупреждение для туристов, планирующих поездку в Чили
AP Photo/Javier Torres

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало предупреждение для туристов в связи с лесными пожарами в Чили.

"С 17 января в центральных регионах страны – Ньюбле и Био-Био – бушуют лесные пожары с потенциалом распространения на другие районы центра и юга Чили. По данным местных властей, есть погибшие, нанесен значительный ущерб имуществу и инфраструктуре", – говорится в сообщении.

МИД рекомендует туристам воздержаться от поездок в регионы Ньюбле и Био-Био, следовать указаниям спасательных служб и местных властей, а также отслеживать информацию в СМИ о возможном распространении огня.

Израильтяне, находящиеся в Чили и нуждающиеся в помощи, могут обратиться в представительство Израиля в Сантьяго по телефону экстренной связи +56942763244 или в ситуационный центр МИД по номеру +97225303155.

