В Батуми задержан израильтянин, в чемодане которого были обнаружены необходимые ему лекарства

32-летний Михаэль Левицкий, студент и член профессорско-преподавательского состава медицинского факультета Тель-Авивского университета, прилетел в Грузию вместе с родителями и планировал провести там четыре дня. Сегодня его мать и две сестры вернулись в Израиль, а он не может покинуть страну, так как в его отношении ведется расследование.

По информации "Мако", Левицкий прилетел в Батуми в прошлый четверг. После получения багажа его попросили пройти в отдельную комнату для досмотра. В его чемодане были обнаружены лекарства, запрещенные к провозу в Грузии.

В беседе с "Мако", Михаэль рассказал, что у него болезнь Крона и СДВГ, он вынужден на постоянной основе принимать препараты "Атента" и опиоидный анальгетик "Трамадол", а также высококалорийный коктейль Ensure Plus.

После того, как ему переслали в Грузию справку от лечащего врача, он был отпущен под залог, его паспорт находится у властей.

Левицкий рассказал, что в основном находится в отеле и почти не двигается, так как из-за отсутствия лекарств и питательного коктейля становится всё слабее. Мне сказали, что процесс займёт от пяти дней до недели, но никто точно не знает, что произойдёт дальше. Предусмотренное наказание может варьироваться от штрафа до тюремного заключения", – рассказывает он.

10 декабря министерство иностранных дел Израиля опубликовало срочное предупреждение для туристов, планирующих поездку в Грузию. В сообщении говорится: " В последнее время произошло несколько случаев задержания израильских туристов при въезде в Грузию из-за того, что в их багаже были обнаружены лекарственные препараты, запрещенные к ввозу в страну, или лекарственные препараты в большом количестве, включая лекарства, продающиеся в Израиле без рецепта. Пограничная служба Грузии строго соблюдает законодательство в отношении лекарственных препаратов, и наличие запрещенных к ввозу лекарств может привести к задержанию на пограничном контроле, аресту, высоким штрафам и занесению в местную базу данных и даже запрету на въезд в Грузию в будущем".

МИД рекомендовал перед поездкой проверить, что имеющиеся лекарства разрешены к ввозу в Грузию; что количество таблеток не превышает разрешенную к ввозу норму; при необходимости в приеме препарата необходимо иметь рецепт от врача на английском языке, даже если речь идет о препарате, продающемся в Израиле без рецепта (перевод рецепта должен быть заверен нотариально).

Лекарственные препараты рекомендуется перевозить в ручной клади вместе с соответствующими медицинскими документами.

МИД рекомендует при любых сомнениях проконсультироваться с посольством Грузии в Израиле.