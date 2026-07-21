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Израиль

Серийная воровка: арестована подозреваемая в кражах из квартир стариков в комплексе соцжилья

Полиция
время публикации: 21 июля 2026 г., 15:09 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 15:09
Серийная воровка: арестована подозреваемая в кражах из квартир стариков в комплексе соцжилья
Miriam Alster/FLASH90

Полиция Кирьят-Гата задержала женщину, подозреваемую в серии краж из квартир в комплексе социального жилья для пожилых людей. Расследование было начато в конце прошлой недели после получения сообщения о проникновении в три квартиры и краже имущества жильцов, в том числе мобильных телефонов и наличных денег.

После поступления сообщения следователи и оперативники полиции приступили к сбору улик и в ходе расследования установили личность подозреваемой, после чего она была задержана.

По версии следствия, женщина проникла на территорию комплекса, взломала три квартиры, в которых проживают пожилые люди, в том числе пережившие Холокост, и похитила их личное имущество.

Подозреваемая была доставлена на допрос в полицейский участок Кирьят-Гата, после чего помещена под стражу. Суд продлил срок ее ареста, расследование продолжается.

Израиль
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