Reuters: разведка США проверяет возможную причастность России у ударам Ирана по объектам ЦРУ

Американская разведка выясняет, могла ли Россия помочь Ирану нанести удары по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке, предоставив данные для выбора целей или усовершенствованные технологии для беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с разведывательной информацией.

По данным Reuters, подозрения американских аналитиков вызвали точность и эффективность иранских атак, а также масштаб технического сотрудничества между Москвой и Тегераном. В одном из внутренних документов западной разведки говорится, что Россия, вероятно, участвовала в определении целей, связанных с деятельностью ЦРУ в регионе.

Как минимум два объекта ЦРУ были поражены в марте. Один из них – резидентура американской разведки, находящаяся в посольстве США в Эр-Рияде. Еще один объект располагался на востоке Ирака. Некоторые собеседники Reuters заявили, что атакованных объектов было больше, однако их точное число и местонахождение не раскрываются.

Два западных чиновника, ознакомленных с разведданными, предположили, что при атаке в Саудовской Аравии использовались два иранских беспилотника, усовершенствованных с помощью российских технологий. По их словам, первый дрон пробил отверстие во внешней стене посольства, после чего второй проник внутрь и взорвался. В результате атаки никто не погиб и не пострадал.

Еще один источник сообщил Reuters, что Россия помогла повысить точность беспилотников "Шахед-136", поставив Ирану спутниковую навигационную систему "Комета-М". Она считается более точной и устойчивой к средствам радиоэлектронного подавления, чем системы иранского производства. Ранее о поставках этой технологии сообщало издание Wall Street Journal, однако Кремль отверг публикацию, назвав ее недостоверной.

При этом часть аналитиков не исключает, что Иран мог наносить удар по американскому посольству в целом, а объект ЦРУ был поражен случайно. Белый дом перенаправил запрос Reuters в ЦРУ, которое отказалось от комментариев. Представители России и Ирана также не ответили на вопросы агентства.