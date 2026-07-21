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Израиль

Внимание, розыск: пропала 16-летняя Гилия Пнина Перельмутер из Петах-Тиквы

Розыск
Петах-Тиква
время публикации: 21 июля 2026 г., 12:40 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 12:40
Внимание, розыск: пропала 16-летняя Гилия Пнина Перельмутер из Петах-Тиквы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей несовершеннолетней. Пропала 16-летняя Гилия Пнина Перельмутер из Петах-Тиквы. В понедельник 20 июля она вышла из дома в центре Петах-Тиквы, и ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 160 см, стройная, каштановые волосы, черные глаза. Была одета в черную накидку с красным лого на спине, тайцы и юбку, красные туфли.

Всех, кто может помочь установить местонахождение пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Петах-Тиквы по телефону 039393444.

Израиль
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