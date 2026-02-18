x
18 февраля 2026
Суд смягчил наказание воспитательницы, виновной в десятках нападений на малышей

время публикации: 18 февраля 2026 г., 14:36 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 14:36
Суд смягчил наказание воспитательницы, виновной в десятках нападений на малышей
Верховный суд удовлетворил апелляцию 65-летней Рути Салем, признанной виновной по 32 эпизодам насильственных действий в отношении малышей в детском саду "Раананим" в Беэр-Шеве и приговоренной к пяти годам заключения.

Как сообщает Walla, после пересмотра видеодоказательств судьи сочли, что в части эпизодов агрессивные действия Рути Салем не достигают уголовно-наказуемого порога, в связи с чем объем обвинительного приговора был сокращен до 18 эпизодов жестокого обращения.

Верховный суд снизил также наказание с пяти лет лишения свободы до 18 месяцев тюремного заключения. Кроме того, Рути Салем должна выплатить пострадавшим компенсацию в размере 180 тысяч шекелей.

