Суд смягчил наказание воспитательницы, виновной в десятках нападений на малышей
время публикации: 18 февраля 2026 г., 14:36 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 14:36
Верховный суд удовлетворил апелляцию 65-летней Рути Салем, признанной виновной по 32 эпизодам насильственных действий в отношении малышей в детском саду "Раананим" в Беэр-Шеве и приговоренной к пяти годам заключения.
Как сообщает Walla, после пересмотра видеодоказательств судьи сочли, что в части эпизодов агрессивные действия Рути Салем не достигают уголовно-наказуемого порога, в связи с чем объем обвинительного приговора был сокращен до 18 эпизодов жестокого обращения.
Верховный суд снизил также наказание с пяти лет лишения свободы до 18 месяцев тюремного заключения. Кроме того, Рути Салем должна выплатить пострадавшим компенсацию в размере 180 тысяч шекелей.
