ЦАХАЛ атаковал центральный комплекс КСИР по производству компонентов для баллистических ракет
время публикации: 21 марта 2026 г., 14:56 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 15:04
В ночь на субботу, 21 марта, ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки (АМАН) осуществили масштабную операцию, в ходе которой были атакованы десятки целей иранского террористического режима.
Были поражены объекты, использовавшиеся для производства ключевых компонентов баллистических ракет, а также объекты различных структур безопасности иранского режима. Среди атакованных объектов:
центральный комплекс КСИР по производству компонентов для баллистических ракет;
склад компонентов, используемых в производстве ракет;
объект, принадлежащий министерству обороны Ирана, связанный с производством ракетного топлива;.
завод по производству комплектующих для баллистических ракет.
