ЦАХАЛ атаковал центральный комплекс КСИР по производству компонентов для баллистических ракет

В ночь на субботу, 21 марта, ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки (АМАН) осуществили масштабную операцию, в ходе которой были атакованы десятки целей иранского террористического режима.

Были поражены объекты, использовавшиеся для производства ключевых компонентов баллистических ракет, а также объекты различных структур безопасности иранского режима. Среди атакованных объектов:

центральный комплекс КСИР по производству компонентов для баллистических ракет;

склад компонентов, используемых в производстве ракет;

объект, принадлежащий министерству обороны Ирана, связанный с производством ракетного топлива;.

завод по производству комплектующих для баллистических ракет.