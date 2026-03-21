21 марта 2026
ЦАХАЛ атаковал центральный комплекс КСИР по производству компонентов для баллистических ракет

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 21 марта 2026 г., 14:56 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 15:04
В ночь на субботу, 21 марта, ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки (АМАН) осуществили масштабную операцию, в ходе которой были атакованы десятки целей иранского террористического режима.

Были поражены объекты, использовавшиеся для производства ключевых компонентов баллистических ракет, а также объекты различных структур безопасности иранского режима. Среди атакованных объектов:

центральный комплекс КСИР по производству компонентов для баллистических ракет;

склад компонентов, используемых в производстве ракет;

объект, принадлежащий министерству обороны Ирана, связанный с производством ракетного топлива;.

завод по производству комплектующих для баллистических ракет.

