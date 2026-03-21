21 марта 2026
последняя новость: 14:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

CENTCOM: американские военные нанесли удары по более чем 8000 целей в Иране

США
Centcom
Война с Ираном
время публикации: 21 марта 2026 г., 14:31 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 14:40
Командующий Центральным командованием армии США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер
AP Photo/Jon Gambrell

Командующий Центральным командованием армии США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что американские военные нанесли удары по более чем 8000 целей в Иране с начала боевых действий, отметив при этом продолжающееся снижение интенсивности иранских атак.

"На данный момент мы поразили более 8000 военных целей, в том числе 130 иранских судов, что представляет собой крупнейшую операцию по уничтожению военно-морского флота за трехнедельный период со времен Второй мировой войны", – сообщил Купер.

"Моя оперативная оценка остается прежней: боеспособность Ирана неуклонно снижается по мере наращивания наших наступательных ударов", – отметил он.

Купер подчеркнул, что вооруженные силы США "уничтожают тысячи иранских ракет, передовых ударных беспилотников и весь иранский флот, который Тегеран использует для препятствования международному судоходству".

"Их флот не выходит в море, тактическая авиация не поднимается в воздух, и они утратили способность запускать ракеты и дроны с той интенсивностью, которую мы наблюдали в начале конфликта", – добавил адмирал. "Наш успех очевиден", – добавил он.

