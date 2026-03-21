x
21 марта 2026
Кац: "На этой неделе мощь ударов по режиму аятолл значительно возрастет"

Война с Ираном
время публикации: 21 марта 2026 г., 12:47 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 12:54
Flash90

Министр обороны Исраэль Кац провел совещание по оценке ситуации с участием заместителя начальника генштаба Тамира Ядая, главы военной разведки (АМАН) Шломи Биндера, гендиректора министерства обороны Амира Барама и других высокопоставленных чиновников.

Кац заявил: "На этой неделе мощь ударов, которые нанесут ЦАХАЛ и армия США по иранскому террористическому режиму и инфраструктуре, на которую он опирается, значительно возрастет".

Он также добавил: "ЦАХАЛ силен, израильский тыл крепок – и мы не остановимся до достижения всех целей войны".

