Кац: "На этой неделе мощь ударов по режиму аятолл значительно возрастет"

Министр обороны Исраэль Кац провел совещание по оценке ситуации с участием заместителя начальника генштаба Тамира Ядая, главы военной разведки (АМАН) Шломи Биндера, гендиректора министерства обороны Амира Барама и других высокопоставленных чиновников.

Кац заявил: "На этой неделе мощь ударов, которые нанесут ЦАХАЛ и армия США по иранскому террористическому режиму и инфраструктуре, на которую он опирается, значительно возрастет".

Он также добавил: "ЦАХАЛ силен, израильский тыл крепок – и мы не остановимся до достижения всех целей войны".