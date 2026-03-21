Мэр Ришон ле-Циона: "Мы не откроем детсады, пока не будем уверены в безопасности детей"
время публикации: 21 марта 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 10:22
Мэр Ришон ле-Циона Раз Кинстлих посетил детский сад, здание которого пострадало в ходе обстрела из Ирана.
Он заявил: "Мы не откроем учреждения системы образования до тех пор, пока не будем уверены в безопасности детей".
Он также добавил: "Это могло произойти в воскресенье – обратите внимание на время: дети уже должны были прийти в сад".
Всего в Ришон ле-Ционе зафиксировано восемь мест падения обломков.