21 марта 2026
Израиль

Мэр Ришон ле-Циона: "Мы не откроем детсады, пока не будем уверены в безопасности детей"

Война с Ираном
время публикации: 21 марта 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 10:22
Пресс-служба полиции Израиля

Мэр Ришон ле-Циона Раз Кинстлих посетил детский сад, здание которого пострадало в ходе обстрела из Ирана.

Он заявил: "Мы не откроем учреждения системы образования до тех пор, пока не будем уверены в безопасности детей".

Он также добавил: "Это могло произойти в воскресенье – обратите внимание на время: дети уже должны были прийти в сад".

Всего в Ришон ле-Ционе зафиксировано восемь мест падения обломков.

Израиль
Ссылки по теме
В Ришон ле-Ционе зафиксировано три места падения кассетных боеприпасов