Минобразования Израиля: очные занятия в школах и детсадах 22 марта отменены
время публикации: 21 марта 2026 г., 23:53 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 00:09
Министерство образования Израиля поздно вечером 21 марта уведомило об отмене очных занятий в школах и детских садах, которые планировалось возобновить на предстоящей неделе. Пока распоряжение касается 22 марта.
Решение связано с продолжающимися ракетными обстрелами из Ирана и Ливана.
Министр образования Йоав Киш объявил, что решение об отмене очных занятий принято после консультаций с Командованием тыла после падения иранских ракет в Димоне и Араде. Подчеркнуто, что отмена касается и системы специального образования для детей с особыми потребностями.
При этом дистанционное обучение будет проводиться по всей стране.