Минобразования Израиля: очные занятия в школах и детсадах 22 марта отменены

Министерство образования Израиля поздно вечером 21 марта уведомило об отмене очных занятий в школах и детских садах, которые планировалось возобновить на предстоящей неделе. Пока распоряжение касается 22 марта.

Решение связано с продолжающимися ракетными обстрелами из Ирана и Ливана.

Министр образования Йоав Киш объявил, что решение об отмене очных занятий принято после консультаций с Командованием тыла после падения иранских ракет в Димоне и Араде. Подчеркнуто, что отмена касается и системы специального образования для детей с особыми потребностями.

При этом дистанционное обучение будет проводиться по всей стране.