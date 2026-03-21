Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 21 марта, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Дожди на севере и в центре. Снегопад на Хермоне. Высокая вероятность затоплений в низинах около Мертвого моря и в Иудейской пустыне. Шторм на побережье Средиземного моря. Устойчивый юго-западный ветер.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 11-18, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 18-23, в Беэр-Шеве – 12-18, на побережье Мертвого моря – 16-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-19, в Ариэле – 9-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-18, на Голанских высотах – 11-15.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 200-400 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 20 км/ч).

В воскресенье-пятницу – прохладно, дожди, временами с грозами.