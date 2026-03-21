В небе Ирана был зафиксирован пуск ракеты "земля-воздух" по израильскому истребителю
время публикации: 21 марта 2026 г., 11:53 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 12:07
В ходе оперативной деятельности ВВС ЦАХАЛа в небе Ирана был зафиксирован пуск ракеты "земля-воздух" по израильскому истребителю.
Экипаж действовал согласно протоколу, самолет не получил повреждений, и задача была выполнена в полном объеме.
С начала войны иранцами было предпринято несколько попыток сбить израильские самолеты; однако экипажи успешно справились с угрозой, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.