В ходе оперативной деятельности ВВС ЦАХАЛа в небе Ирана был зафиксирован пуск ракеты "земля-воздух" по израильскому истребителю.

Экипаж действовал согласно протоколу, самолет не получил повреждений, и задача была выполнена в полном объеме.

С начала войны иранцами было предпринято несколько попыток сбить израильские самолеты; однако экипажи успешно справились с угрозой, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.