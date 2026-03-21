21 марта 2026
Израиль

Киш: во время каникул большинство городских лагерей в центре страны работать не будут

время публикации: 21 марта 2026 г., 11:19 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 11:31
Yonatan Sindel/Flash90
Министр просвещения Йоав Киш прибыл к зданию пострадавшего в результате обстрела детского сада в Ришон ле-Ционе. Он объявил, что во время каникул лагеря ("кайтанот") в городах, входящих в "Форум 16", работать не будут.

"Форум 16" объединяет 16 муниципалитетов в Гуш-Дане и округе Шарон. В него входят: Ришон ле-Цион, Рамат-Ган, Реховот, Герцлия, Кирьят-Оно, Нес-Циона, Сдот-Дан, Раанана, Ход а-Шарон, Йехуд, Бат-Ям, Холон, Нетания, Рамат а-Шарон, Кфар-Саба и Гиватаим.

