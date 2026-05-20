На 77-й трассе автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

На 77-й трассе, в районе перекрестка Пория, автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 28 лет) получил тяжелые травмы, он был доставлен в больницу "Пория".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.