Израиль

Ynet: Айзенкот предложил бывшему главе ШАБАКа присоединиться к его партии

ШАБАК
Гади Айзенкот
время публикации: 21 октября 2025 г., 15:22 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 15:22
Ynet: Айзенкот предложил бывшему главе ШАБАКа присоединиться к его партии
Chaim Goldberg/Flash90; Liron Moldovan/Flash90

Бывший начальник генерального штаба и лидер партии "Яшар" Гади Айзенкот предложил бывшему главе ШАБАКа Йораму Коэну присоединиться к его партии.

Как сообщает портал Ynet, Коэн и Айзенкот проводят регулярные встречи. Оба передали одинаковый комментарий: "Мы знакомы более 20 лет, служили вместе, являемся близкими друзьями и периодически встречаемся".

Израиль
