Ynet: Айзенкот предложил бывшему главе ШАБАКа присоединиться к его партии

Бывший начальник генерального штаба и лидер партии "Яшар" Гади Айзенкот предложил бывшему главе ШАБАКа Йораму Коэну присоединиться к его партии.

Как сообщает портал Ynet, Коэн и Айзенкот проводят регулярные встречи. Оба передали одинаковый комментарий: "Мы знакомы более 20 лет, служили вместе, являемся близкими друзьями и периодически встречаемся".