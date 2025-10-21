Ynet: Айзенкот предложил бывшему главе ШАБАКа присоединиться к его партии
Бывший начальник генерального штаба и лидер партии "Яшар" Гади Айзенкот предложил бывшему главе ШАБАКа Йораму Коэну присоединиться к его партии.
Как сообщает портал Ynet, Коэн и Айзенкот проводят регулярные встречи. Оба передали одинаковый комментарий: "Мы знакомы более 20 лет, служили вместе, являемся близкими друзьями и периодически встречаемся".