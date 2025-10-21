x
21 октября 2025
21 октября 2025
Израиль

В Высший суд справедливости подана петиция против переименования войны

Израиль
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 21 октября 2025 г., 23:03 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 23:03
В Высший суд справедливости подана петиция против переименования войны
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Движение "Куму" и семьи пострадавших 7 октября подали в Высший суд справедливости петицию против переименования войны "Железные мечи" в "Войну возрождения".

Авторы петиции считают, что таким образом правительство пытается стереть напоминание о самой большой трагедии в истории страны и переписать историю.

О подаче петиции сообщила новостная служба телеканала "Кешет".

Израиль
