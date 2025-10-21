В Высший суд справедливости подана петиция против переименования войны
Движение "Куму" и семьи пострадавших 7 октября подали в Высший суд справедливости петицию против переименования войны "Железные мечи" в "Войну возрождения".
Авторы петиции считают, что таким образом правительство пытается стереть напоминание о самой большой трагедии в истории страны и переписать историю.
О подаче петиции сообщила новостная служба телеканала "Кешет".