Канадская актриса вернула награду, потому что из ее речи вырезали слова в поддержку Палестины

Канадская актриса Эль-Майя Тэйлфизерс заявила, что испытывает "отвращение и стыд" из-за решения Ассоциации кинокритиков Торонто (TFCA) вырезать часть ее благодарственной речи, в которой она выразила поддержку Палестине.

Тэйлфизерс получила на гала-церемонии TFCA награду за лучшую роль второго плана в фильме Мелани Оутс "Sweet Angel Baby". Актриса не смогла присутствовать на церемонии лично и отправила видеообращение. В нем она, помимо стандартных слов благодарности, сказала, что ее "сердце с народом Палестины, переживающим продолжающийся геноцид", и поблагодарила представителей индустрии, которые "нашли смелость высказаться". Этот фрагмент был вырезан из видео, показанного на церемонии.

В письме членам ассоциации актриса резко раскритиковала решение организаторов и объявила, что вернет свою награду. По ее словам, руководство TFCA "решило нейтрализовать и подвергнуть цензуре" ее слова, прикрывшись аргументом, что таким образом ее якобы "защищают от собственных высказываний".

"Это глубоко тревожит. Премия TFCA должна быть праздником кинематографического самовыражения, а цензура – враг самовыражения. Я испытываю глубокое отвращение и стыд из-за такого акта цензуры", – написала она. Тэйлфизерс также добавила, что не может принять награду, "запятнанную цензурой".

Актриса подчеркнула, что не заинтересована в извинениях и не знает, как можно исправить ситуацию. "Моральная травма, которую я теперь несу с собой, не может быть устранена", – отметила она.

Президент TFCA Йоханна Шнеллер ответила, что речь актрисы была сокращена не по политическим причинам, а для соблюдения регламента церемонии. По ее словам, организаторы также редактировали и другие выступления лауреатов, чтобы уложиться во время мероприятия.

Тем не менее Шнеллер заявила, что подаст в отставку с поста президента ассоциации.

"Мы гордились тем, что отметили ее работу, которая была заслуженной и значимой. Речь Эль-Майи Тэйлфизерс, как и речи других лауреатов, была сокращена для соблюдения тайминга церемонии. Это решение приняла я, и в свете произошедшего я подам в отставку", – говорится в ее заявлении.