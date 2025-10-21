Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 21 октября, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 17-28 градусов, в Тель-Авиве – 18-27, в Хайфе – 19-27, в Эйлате – 22-33, в Беэр-Шеве – 16-32, на побережье Мертвого моря – 24-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-27, в Ариэле – 17-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-32, на Голанских высотах – 16-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 50-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду-четверг ожидается повышение температуры. В пятницу температура немного понизится. В субботу-воскресенье – без существенных изменений.