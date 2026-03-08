Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Впервые с начала американо-израильской операции против режима аятолл подверглось ракетному обстрелу посольство США в Ираке. Согласно источникам, по дипломатической миссии было выпущено четыре ракеты "Катюша".

Премьер-министр Ирака Мухаммада Шиа ас-Судани назвал обстрел терактом. "Организаторы этой атаки нанесли удар по Ираку, его суверенитету и безопасности. Эти группы действуют вне рамок закона и не отражают настроений иракского народа", – сообщил он.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за обстрел посольства. Однако шиитские "Силы народной мобилизации", тесно связанные с Корпусом стражей исламской революции после начала войны неоднократно наносили удары по американским объектам в Ираке.