x
08 марта 2026
|
последняя новость: 10:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 марта 2026
|
08 марта 2026
|
последняя новость: 10:14
08 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

США
Ирак
Война с Ираном
время публикации: 08 марта 2026 г., 09:58 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 10:05
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
AP Photo/Hadi Mizban

Впервые с начала американо-израильской операции против режима аятолл подверглось ракетному обстрелу посольство США в Ираке. Согласно источникам, по дипломатической миссии было выпущено четыре ракеты "Катюша".

Премьер-министр Ирака Мухаммада Шиа ас-Судани назвал обстрел терактом. "Организаторы этой атаки нанесли удар по Ираку, его суверенитету и безопасности. Эти группы действуют вне рамок закона и не отражают настроений иракского народа", – сообщил он.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за обстрел посольства. Однако шиитские "Силы народной мобилизации", тесно связанные с Корпусом стражей исламской революции после начала войны неоднократно наносили удары по американским объектам в Ираке.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 марта 2026

В Ираке ликвидирован один из лидеров проиранской группировки "Катаиб Хизбалла"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 марта 2026

СМИ: вновь атакована американская база в районе аэропорта в Багдаде
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 марта 2026

Посольство США в Эр-Рияде закрыто после атаки БПЛА, Вашингтон эвакуирует персонал