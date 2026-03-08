Военная сводка минздрава: с начала операции "Рычание льва" в больницы доставлены 1929 человек

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала операции "Рычание льва" и по состоянию на воскресенье 8 марта на 07:00 в больницы страны были эвакуированы 1929 пострадавших. В настоящее время госпитализированы и находятся в приемных отделениях 122 человека, из них девять в тяжелом состоянии (часть из них не в результате прямого попадания ракет, 42 в состоянии средней тяжести, состояние 70 определено как легкое, один человек проходит обследования.

За последние сутки с 07:00 до 07:00 в больницы были приняты 157 пострадавших, из них девять в состоянии средней тяжести, 146 с легкими травмами, один человек с тревожной реакцией, еще один проходит обследования.

Минздрав обращается к пожилым людям с настоятельной рекомендацией идти в защищенное помещение крайне осторожно. Тем, кто проживает рядом с пожилыми людьми по возможности рекомендуется помочь им в выборе ближайшего и наиболее безопасного защищенного помещения, в тренировке маршрута до него, а также, если это возможно, приходить в защищенное помещение заранее – до сигнала тревоги, и предотвращать несчастные случаи, связанные с падениями по дороге к защищенным помещениям.

Минздрав сообщает также, что в связи с периодом чрезвычайной ситуации информационная служба ведомства "Коль а-Бриют" (*5400) усилена дополнительными сотрудниками, часы работы продлены – с 08:00 до 23:00, в пятницу центр работает с 08:00 до 13:00. По добавочному номеру 3 вас переключат на специальную экстренную линию информации по операции "Рычание льва".

Министерство здравоохранения напоминает всем, кто нуждается в этом, что можно обращаться в центры устойчивости ("мерказей хосен") и на горячие линии экстренной и эмоциональной поддержки больничных касс для получения психологической помощи.

Вся информация о центрах экстренной и эмоциональной поддержки:

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/resilience-centers-list

Центры устойчивости на юге и в районе прилегающем к сектору Газа:

Центр устойчивости Ашкелон – *2452, здание "Авиэль", ЦАХАЛ 99, Ашкелон.

Центр устойчивости "Хоф Ашкелон" – 08-6775598 / 08-6576728, региональный совет Хоф Ашкелон, Бат-Хадар.

Центр устойчивости "Эшколь" – 08-9965264 / 054-4819859, региональный совет Эшколь, кибуц Маген.

Центр устойчивости Сдерот – 08-6611140/50, ул. Герцль 68.

Центр устойчивости "Шаар ха-Негев" – 052-6122141, колледж "Сапир".

Центр устойчивости "Сдот Негев" – 076-5322041 / 08-9941091, региональный совет Сдот Негев.

Центр устойчивости АМ"Н – район Западного Негева (Нетивот, Мерхавим, Бней-Шимон) – 055-3063863, Хар"Ш 76, Нетивот.

Центр устойчивости Офаким – 054-8220057 / 08-9928438, ул. Кибуц-Галуёт 57, Офаким.

Центр устойчивости бедуинского общества – 072-2212788, "Бейт Ноам", ул. Шазар 35, Беэр-Шева.

Центры устойчивости на севере (населенные пункты Восточной и Западной Галилеи):

Иврит – 04-6900603

Арабский – 04-7702649

Русский – 04-7702650

Английский – 04-7702651

Центры устойчивости в Иудее и Самарии:

Эцион – 058-3989550, ул. Боаз 1, Эфрат.

Биньямин – 02-5848600, ул. а-Оман, промзона Шаар-Биньямин.

Шомрон – 055-2779285, ТЦ "Карней-Шомрон", ул. Рехавам Зеэви 1.

Иудея – 02-9969560, 055-9534177, здание местного совета Кирьят-Арба.

Ассоциация ЭРАН – 1201

Телефон национального терапевтического центра устойчивости: *5486

Центр работает воскресенье-четверг с 08:00 до 20:00, а в экстренные периоды – 24/7.

Больничные кассы:

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Маккаби" – *3555

"Клалит" – *8703