Розанна Аркетт раскритиковала Тарантино: "Это не искусство, а расизм"

Актриса Розанна Аркетт выступила с критикой режиссера Квентина Тарантино из-за частого использования слова на букву "Н" (темнокожий) в его фильмах. Об этом она заявила в интервью The Times U.K.

Аркетт, сыгравшая небольшую роль в фильме Тарантино "Криминальное чтиво" (1994), назвала картину культовой, однако отметила, что ей не нравится, как режиссер использует это слово в своих работах.

"Это культовый фильм, великий на многих уровнях. Но лично я устала от использования слова на букву "Н" – я ненавижу это. Я не могу принять, что ему дали своего рода "разрешение". Это не искусство, это просто расизм и страшно", – сказала актриса.

Использование этого слова в фильмах Тарантино уже не раз становилось поводом для критики. Особенно острые дискуссии вызвал его фильм "Джанго освобожденный" (2012) с Джейми Фоксом в главной роли. В картине, действие которой разворачивается в эпоху рабства в США, слово звучит более 110 раз и произносится как темнокожими, так и белыми персонажами.

Ранее режиссер Спайк Ли также выступал против фильма. В 2012 году он заявил в интервью журналу Vibe, что картина "неуважительна к его предкам".

Сам Тарантино неоднократно отвечал на подобные обвинения. После получения "Золотого глобуса" в 2013 году за сценарий "Джанго освобожденного" он заявил, что не собирается смягчать язык своих персонажей ради критиков.

"Они думают, что я должен смягчить это, что должен лгать или сглаживать. Но я никогда этого не сделаю, когда речь идет о моих персонажах", – сказал режиссер.

Фильм "Джанго освобожденный" получил пять номинаций на премию "Оскар". Кристоф Вальц выиграл награду за лучшую мужскую роль второго плана, а Тарантино получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий – свою вторую статуэтку Американской киноакадемии.