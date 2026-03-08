Минздрав приказал больницам приготовиться к приему большого количества пострадавших

В ночь на воскресенье министерство здравоохранения разослало в больницы Израиля инструкции, предписывающие освободить койко-места и провести проверку готовности к быстрому приему раненых. Больницам предписано расширить систему госпитализации на дому, а больничные кассы должны сократить наименее значимую деятельность.

Как сообщает Walla, медицинским центрам предписано сохранять высокую доступность коек, осуществляя раннюю выписку пациентов, состояние которых позволяет это, чтобы подготовиться к сценарию приема большого количества пострадавших за короткий промежуток времени.

Пациенты, которых выпишут, будут переведены на дальнейшее лечение на дому, в реабилитационные программы или в гериатрические учреждения и учреждения социальной сферы. Параллельно дано распоряжение существенно расширить систему "госпитализации на дому", чтобы обеспечить непрерывность лечения вне стен больниц и разгрузить перегруженные отделения.

Изменения коснулись и поликлиник: больничным кассам предписано сократить деятельность, не являющуюся необходимой, и сосредоточиться только на жизненно важных услугах, чтобы предотвратить ненужное обращение граждан в больницы.

Вместе с тем в министерстве здравоохранения решили расширить работу защищенных от ракетных обстрелов пунктов "Типат халав" (служба наблюдения за младенцами и детьми раннего возраста): они перейдут на работу в две смены в зависимости от доступности персонала.

Окружные службы здравоохранения продолжат оказывать только срочные услуги – например вакцинацию, помощь в случаях опасности бешенства и выдачу лицензий на погребение.