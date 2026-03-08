Индия предоставила укрытие кораблю иранского военно-морского флота

Власти Индии предоставили иранскому десантному кораблю "Лаван" пришвартоваться в порту Кочина. По словам министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, речь идет о гуманитарном жесте.

Корабль находится в Индии с 4 марта. "Он оказался на неправильной стороне событий. Мы подошли к этому вопросу с гуманитарной, а не с юридической стороны, и, как мне кажется, поступили правильно", – сказал министр.

Напомним: 4 марта американская подводная лодка потопила у берегов Шри-Ланки иранский фрегат "Дена", принимавший участие в совместных учениях с ВМФ Индии. 87 моряков погибли, 32 были спасены. По состоянию на 8 марта десять из них остаются госпитализированными.

5 марта президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке сообщил, что власти страны приняли решение разрешить кораблю обеспечения иранских военно-морских сил "Бушер" пришвартоваться в порту Тринкомали. Судно интернировано, 208 человек, которые находились на его борту, размещены на военной базе.

7 марта президент США Дональд Трамп объявил, что за три дня были уничтожены 42 корабля иранских ВМС