Пресечены попытки создания фейковых сайтов "госструктур Израиля"

Израильское национальное управление кибербезопасности объявило, что в минувшие выходные были пресечены многочисленные попытки запустить сайты, маскирующиеся под официальные ресурсы – gov.il, МИД, Управление народонаселения МВД, а также даже под структуры безопасности (включая "Мосад" и само управление кибербезопасности).

В официальном уведомлении отмечается, что фейковые сайты имитировали оригинальный дизайн и могли выглядеть максимально правдоподобно. Целью злоумышленников был сбор личных и финансовых данных израильтян.

Отмечается, что первые подобные попытки фиксировались еще в августе. Тогда они были нацелены на израильских военнослужащих и резервистов.

Несколько недель назад Национальное управление кибербезопасности Израиля уведомило администраторов правительственных сайтов о необходимости прекратить использование даты выдачи удостоверения личности в качестве способа аутентификации и рекомендует перейти на передовые методы, сообщает Ynet. Причина такой рекомендации в том, что дата выдачи удостоверения личности является "статичной, видимой и доступной информацией, которая не соответствует международным стандартам информационной безопасности и представляет собой серьезную уязвимость в системах цифровой идентификации". Рекомендации управления по безопасной проверке личности включают аутентификацию с использованием приложений аутентификации, генерирующих одноразовый код в режиме реального времени, или таких технологий, как Passkey – аутентификацию с использованием цифровой подписи, биометрической идентификации (лицо, отпечатки пальцев) или передового шифрования для защиты информации.