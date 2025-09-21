x
21 сентября 2025
|
последняя новость: 12:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 сентября 2025
|
21 сентября 2025
|
последняя новость: 12:31
21 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пресечены попытки создания фейковых сайтов "госструктур Израиля"

Мошенничество
Кибербезопасность
Израиль
время публикации: 21 сентября 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 11:30
Пресечены попытки создания фейковых сайтов "госструктур Израиля"
AP Photo/Damian Dovarganes

Израильское национальное управление кибербезопасности объявило, что в минувшие выходные были пресечены многочисленные попытки запустить сайты, маскирующиеся под официальные ресурсы – gov.il, МИД, Управление народонаселения МВД, а также даже под структуры безопасности (включая "Мосад" и само управление кибербезопасности).

В официальном уведомлении отмечается, что фейковые сайты имитировали оригинальный дизайн и могли выглядеть максимально правдоподобно. Целью злоумышленников был сбор личных и финансовых данных израильтян.

Отмечается, что первые подобные попытки фиксировались еще в августе. Тогда они были нацелены на израильских военнослужащих и резервистов.

Несколько недель назад Национальное управление кибербезопасности Израиля уведомило администраторов правительственных сайтов о необходимости прекратить использование даты выдачи удостоверения личности в качестве способа аутентификации и рекомендует перейти на передовые методы, сообщает Ynet. Причина такой рекомендации в том, что дата выдачи удостоверения личности является "статичной, видимой и доступной информацией, которая не соответствует международным стандартам информационной безопасности и представляет собой серьезную уязвимость в системах цифровой идентификации". Рекомендации управления по безопасной проверке личности включают аутентификацию с использованием приложений аутентификации, генерирующих одноразовый код в режиме реального времени, или таких технологий, как Passkey – аутентификацию с использованием цифровой подписи, биометрической идентификации (лицо, отпечатки пальцев) или передового шифрования для защиты информации.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 18 сентября 2025

Израильский стартап будет защищать крупнейшие ИИ-модели от взлома
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 10 сентября 2025

Израильский стартап разработал ИИ-модель для создания решений кибербезопасности "своими руками"
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 08 сентября 2025

Управление кибербезопасности Израиля: правительственным сайтам нужны новые методы аутентификации